İzmir'de Traktör Devrildi: 1 Ölü
11 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bekir Karakuş yönetimindeki plakasız traktör, Yukarıkızılca
Mahallesi Sarılar
mevkisinde şarampole devrildi. Sürücü Karakuş, devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Karakuş'un cesedi, incelemelerin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:42 Kaynak: AA
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