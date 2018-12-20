Son Dakika Haberleri: İzmir'de Traktör Devrildi: 1 Ölü

İzmir'de Traktör Devrildi: 1 Ölü

11 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de Traktör Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Bekir Karakuş yönetimindeki plakasız traktör, Yukarıkızılca Mahallesi Sarılar mevkisinde şarampole devrildi. Sürücü Karakuş, devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karakuş'un cesedi, incelemelerin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:42 Kaynak: AA

Yukarıkızılca, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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