İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi soncu 9 kişi yaralandı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi soncu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi'nde 1201'inci Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi.
Kazada yaralanan römorktaki 9 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi
, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
ile Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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