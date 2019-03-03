Son Dakika Haberleri: İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi soncu 9 kişi yaralandı.

İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi soncu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi'nde 1201'inci Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi.

Kazada yaralanan römorktaki 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Bornova, İzmir, Güncel
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