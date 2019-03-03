Son Dakika Haberleri: İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 9 kişi yaralandı.

İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu, römorkta bulunan 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Naldöken Mahallesi 1201 Sokak'tan İnönü Caddesi'ne çıkan Mehmet H. idaresindeki 35 MJJ 28 plakalı traktörün römorku devrildi.

Meydana gelen kazada, römorkta bulunanlardan 9 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü Mehmet H. polis tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:40 Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Uçağına Yıldırım Düştü Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı

Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:55:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Traktör Römorku Devrildi: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]