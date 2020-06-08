İzmir'de traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü. Alınan bilgiye göre, Cevizalan Mahallesi'nde Sedat Avcı ve eşi Pınar Avcı, kendi tarlalarında çalışmaya gitti. O sırada evde bulunan Armağan Avcı (14) evin önünde park halindeki traktörü kasasındaki çuvalları boşaltmak için kullanmak istedi. Avcı, kullandığı traktörle ağaca çarptıktan sonra dengesini kaybedip yere düştü ve haraket halindeki traktörün altında kaldı. Kazayı gören Avcının 9 yaşındaki kardeşi, durumu ailesine bildirdi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Armağan Avcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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