İzmir'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park ettiği traktör hareket edince aracın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Mehmet Ali Çavdar (66) Kayaköy Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde 35 Z 0324 plakalı traktörünü park etti.
El freni çekilmediği için hareket ettiği tahmin edilen traktörü durdurmaya çalışan Çavdar, aracın altında kaldı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:17 - Kaynak: AA
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