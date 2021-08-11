İzmir'de traktörün çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü - Son Dakika

Sürücü İ.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emirli Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinası bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı.

ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun

Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi

Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü

Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım