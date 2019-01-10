İzmir'de Trans Bireyi Vuran, İki Kişiyi Yaralayan Polis Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir trans bireyi vuran, 2 kişiyi de yaralayan polis memuru A.D. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir trans bireyi vuran, 2 kişiyi de yaralayan polis memuru A.D. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dün sabah saatlerinde Alsancak'ta bulunan bir apartmanda yaşanan tartışmanın ardından silahına davranan ve 'Hande Şeker' takma isimli trans birey Burak Batmaz'ı vuran, Y.A. ve arkadaşı A.T.K.'yi de yaralayan polis memuru A.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay geçmişi



Olay, önceki gün saat 06.30 sularında Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki 1468. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.T.K. isimli bir şahıs, trans birey Hande Şeker kod isimli Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için anlaşmış, o gün izinli olan polis memuru A.D. ise dışarıda arkadaşı A.T.K.'yi beklemişti. Ancak içeriden gelen tartışma seslerinin ardından içeriye giren polis memuru, silahını ateşlemişti. Olayda Burak Batmaz hayatını kaybederken, A.T.K. ve diğer trans birey Y.A. ise yaralanmıştı. - İZMİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı

Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu