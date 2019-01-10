Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trans Bireyi Vuran, İki Kişiyi Yaralayan Polis Tutuklandı

İzmir'de Trans Bireyi Vuran, İki Kişiyi Yaralayan Polis Tutuklandı

42 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir trans bireyi vuran, 2 kişiyi de yaralayan polis memuru A.D. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de Trans Bireyi Vuran, İki Kişiyi Yaralayan Polis Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde bir trans bireyi vuran, 2 kişiyi de yaralayan polis memuru A.D. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabah saatlerinde Alsancak'ta bulunan bir apartmanda yaşanan tartışmanın ardından silahına davranan ve 'Hande Şeker' takma isimli trans birey Burak Batmaz'ı vuran, Y.A. ve arkadaşı A.T.K.'yi de yaralayan polis memuru A.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçmişi

Olay, önceki gün saat 06.30 sularında Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki 1468. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.T.K. isimli bir şahıs, trans birey Hande Şeker kod isimli Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için anlaşmış, o gün izinli olan polis memuru A.D. ise dışarıda arkadaşı A.T.K.'yi beklemişti. Ancak içeriden gelen tartışma seslerinin ardından içeriye giren polis memuru, silahını ateşlemişti. Olayda Burak Batmaz hayatını kaybederken, A.T.K. ve diğer trans birey Y.A. ise yaralanmıştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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