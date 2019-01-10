Son Dakika Haberleri: İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, trans birey Burak Batmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan kavgada, trans birey Burak Batmaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru A.D., tutuklandı.

TABANCASINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında Alsancak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey Burak Batmaz ile para karşılığı birlikte olmak için eve geldiği öne sürülen ikinci el telefon satışı yapan A.T.K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada dairenin dışında bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru A.D. (23), trans bireylerin, arkadaşı A.T.K.'ye saldırdığını düşünüp içeri girdi ve tabancasını çekerek, peş peşe ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burak Batmaz ile kendisi gibi trans birey olan arkadaşı Y.A. ve A.T.K. yaralandı.

POLİS EKİPLERİ MESLEKTAŞLARINI GÖZALTINA ALDI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Batmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan A.T.K. da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşları A.D. ile tedavisinin tamamlanmasının ardından A.T.K.'yi gözaltına aldı.

CANİ POLİS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis memuru A.D., bu sabah adliyeye sevk edildi. A.T.K. ise emniyetten serbest bırakıldı. Polis memuru A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel
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