İzmir'de trans bireyin cesedinin çekyatın içinde bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde, cesedi dairesindeki çekyat içerisinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans bireyin ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evinde çekyatın içerisinde battaniyeye sarılı olarak cesedi bulunan Kadir Yüksel'in (36), ölümüyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, olaya karıştıkları gerekçesiyle şüpheliler S.G, M.İ. ve T.T'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay,

İzmir'in Bornova ilçesinde dün cesedi dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan Kadir Yüksel'in, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Yakınlarının, Yüksel'den bir süredir haber alamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.