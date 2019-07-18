İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası 6-9 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Spor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:06 Kaynak: İHA
, Son Dakika Spor
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Yazarları Derneği (TSYD) İzmir
Şubesince 47. kez düzenlenen geleneksel TSYD Kupası 6-9 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. 47. Folkart TSYD Ege
Kupası'na Altay
, Altınordu
, Karşıyaka
ve Menemenspor katılacak. Türkiye'nin en saygın markalarından Folkart'ın ana sponsor olduğu geleneksel turnuvaya İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da katkı sağlıyor. 2019-2020 futbol sezonunun başlamasına sayılı günler kala İzmir ekipleri, bu anlamlı kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkarken, taraftarlar da takımlarını yeni kadrolarıyla ilk kez izleme imkanı bulacak.
Maçlar Atatürk Stadı'nda
Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında oynama hakkını kazanacak. Tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. 90 dakikaların beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı sonucunda kazanan belirlenecek. Geçen sezon kupayı Altay müzesine götürmüştü. - İZMİR
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