İzmir'de TSYD'nin düzenleyeceği voleybol turnuvası 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Simya Metal TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 4 takımın katılımıyla 24-26 Ağustos'ta oynanacak.

Turnuva dolayısıyla İzmir'deki bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Kovid-19 salgını sürecinden spor dünyasının da olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Şartlara rağmen geleneksel turnuvalarını sürdürme kararı aldıklarını belirten Okumuş, "Organizasyonumuzun devamlılığı konusunda bu zorlu koşullara rağmen bize verdikleri desteklerinden dolayı Türkiye Voleybol Federasyonuna, kulüplerimize ve sponsorumuza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, TFL Altekma, İnegöl Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş'ın katılımıyla Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki turnuva 24-26 Ağustos'ta oynanacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

24 Ağustos Pazartesi

14.00 - Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş

17.00 - TFL Altekma-İnegöl Belediyespor

25 Ağustos Salı

14.00 - İnegöl Belediyespor-Arkas Spor

17.00 - Afyon Belediye Yüntaş-TFL Altekma

26 Ağustos Çarşamba

13.00 - İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş

16.00 - Arkas Spor-TFL Altekma