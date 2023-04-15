İzmir'de tüfekle oynayan küçük çocuktan acı haber

İzmir'in Torbalı ilçesinde tüfekle oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Çınar Güven Süer, tüfekle oynadığı sırada tüfek bir anda ateş aldı. Kafasına isabet eden fişekle yaralanan küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Süer burada tedavi altına alındı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Çınar'ın hayatını kaybetmesiyle Süer ailesi büyük üzüntü yaşarken, küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR