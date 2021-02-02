Gözaltına alınan şüpheli işlemeleri için emniyete götürüldü.

Ekiplerce olay yerinde yakalanan şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca, şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüfekten çıkan saçmalar Ayşe G'nin baldır ve omzuna isabet etti.

İzmir 'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın hafif yaralandı.

Son Dakika › Güncel › İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı - Son Dakika

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