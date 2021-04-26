Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi - Son Dakika

Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi

26.04.2021 13:03

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde tüfekle yakın mesafeden vurulduğu sanılan yaralı caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma olduğu belirlendi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde tüfekle yakın mesafeden vurulduğu sanılan yaralı caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma olduğu belirlendi.

Güzelbahçe sahilinde vatandaşların fark edip bilgi verdiği İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibince kurtarılan caretta caretta türü kaplumbağanın İzmir Doğal Yaşam Parkındaki ilk tedavisi tamamlandı.

İçine deniz suyu, balık parçası, midye ve yosun bırakılan özel su tankında tutulan caretta carettaya antibiyotik tedavisi uygulandı. Veterinerler tarafından vücudundaki bakteriler temizlenen deniz kaplumbağasının stresinin azaltılması için sakin bir ortam sağlandı.

Yaklaşık bir aydır bu yarayla yaşamış

Park müdürü Şahin Afşin, AA muhabirine deniz kaplumbağasının parka iki gün önce akşam saatlerinde getirildiğini anlattı.

İlk etapta yüzgecindeki yaraya bakarak balık ağlarına takılıp yaralandığını düşündükleri ifade eden Afşin, şu bilgileri verdi:

"Sol yüzgecinde büyük bir yara var, yaklaşık 8 santimetre uzunluğunda. Kabuğunda da bir miktar çatlak var. Röntgen çektik. Tahminimizden farklı çıktı sonuç. Ateşli silah sonucu yaralanmış. Sol tarafından, çok yakınından ateş edilmiş. İçeride çok miktarda saçma söz konusu. Yarasının durumu yakından ateş edildiğini ifade ediyor. Baş tarafına ateş edilmiş, sanırım öldürmek için ateş edilme söz konusu. 60'ın üzerinde saçma görünüyor başının içinde. Yakın bir mesafeden kafa bölgesine ateş edildiği için bir miktar doku kaybı söz konusu. Yaşamını o saçmalarla sürdürecek. Daha fazla zarar vermemek için alınmayacak saçmalar."

"Ateşli silahla vurulan hiç gelmemişti"

Afşin, dişi caretta carettanın yaklaşık 20 yaşında ve 26 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, su tankında barındırıldığını, tankın içindeki deniz suyunu 2-3 saatte değiştirdiklerini anlattı.

Yüzündeki yaranın yaklaşık 1 ay önce oluştuğunu tahmin ettiklerini kaydeden Afşin, yüzgecindeki kesiğin ise balık ağları ya da misina kesmesinden kaynaklandığını söyledi.

Yılda ortalama 10 civarında yorgun ya da pervaneye, ağa takıldığı için yaralanmış caretta carettayı tedavi ettiklerini aktaran Afşin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama ateşli silahla vurulan hiç gelmemişti. İlk oldu, temennimiz son olması. İnsanların olduğu gibi diğer canlıların da yaşam hakkı var. Bu caretta caretta balık ağlarına takılmış ve ağları yırtmış olabilir. Oradaki vatandaşımız da ağların yırtılmasına sinirlenmiş ve ateş etmiş olabilir. Halbuki orası kaplumbağanın da yaşam alanı."

Caretta caretta, Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) götürülmek üzere İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve DEKAMER ekiplerine teslim edildi.

Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapan gazeteci Yahya Oğuz, denizde yaralı halde bir caretta caretta olduğunu fark etmiş, ihbar üzerine bölgeye gelen İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi, kaplumbağayı, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürmüş, çekilen röntgende hayvanın ateşli silahla vurulduğu belirlenmişti.

Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi
Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi
Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi
Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi

Arama Kurtarma, Güzelbahçe, Sasalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüfekle vurulduğu sanılan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma tespit edildi - Son Dakika


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