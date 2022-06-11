İzmir'de Tüik Protestosu: "Kamu Emekçileri Yoksulluğa Mahkum Edildi" - Son Dakika
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İzmir'de Tüik Protestosu: "Kamu Emekçileri Yoksulluğa Mahkum Edildi"

11.06.2022 17:25
İzmir'de Tüik Protestosu: "Kamu Emekçileri Yoksulluğa Mahkum Edildi"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, gerçeği yansıtmayan veriler açıkladığı gerekçesiyle TÜİK'i protesto etti. Açıklamada, "TÜİK’i referans alan hükümet, sözde enflasyon oranında zam yapmaktadır. Biz gerçek enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyoruz. Kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkum edilmiştir. Maaşın en az 17 bin liraya çıkarması gerekmektedir" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, gerçeği yansıtmayan veriler açıkladığı gerekçesiyle TÜİK'i protesto etti. Açıklamada, "TÜİK'i referans alan hükümet, sözde enflasyon oranında zam yapmaktadır. Biz gerçek enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyoruz. Kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkum edilmiştir. Maaşın en az 17 bin liraya çıkarması gerekmektedir" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Konak'taki il müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri basın açıklaması yaparak hükümete tepki gösterdi. Açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre enflasyonun son bir yıla göre yüzde 73.5 arttığı, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Araştırma Birimi olan Kamu-Ar'a göre ise oranın yüzde 159,6 olduğu vurgulandı.

"ÇARPITILMIŞ RAKAMLAR"

Birleşik Kamu-İş İzmir Şube Başkanı Adem Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Gerçeklere dayanmayan veri açıklayan TÜİK'i referans alan hükümet, sözde enflasyon oranında zam yapmaktadır. Biz gerçek enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP iktidarı, günlük olarak gelen zam haberlerindense, artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır. TÜİK'in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahküm edilmiştir. Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşı 1000 dolar civarında seyrederken bugün 400 dolar civarına karşılık gelmektedir.

"MAAŞ 17 BİN LİRAYA YÜKSELMELİ"

Yıllarını eğitime ve ülkemiz çıkarlarına adamış olan kamu emekçilerinin maaşı diğer para birimleri karşısında, yıldan yıla erimiş ve alım gücünü kaybetmiştir. Sürekli geçmişten medet uman AKP iktidarının, bu hesapla en düşük kamu emekçisi maaşını bugünkü döviz kuruyla en az 17 bin liraya çıkarması gerekmektedir. AKP iktidarının uyguladığı politikaların, işsizliği hafifletecek sonuçlar yaratması asla mümkün değildir. AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz büyümeye ve milyonlarca emekçi açlığa ve işsizliğe mahküm olmaya devam edecektir. AKP iktidarını; yandaşa, partiliye, mülteciye, akrabaya, haksız bir şekilde ulaşabildiği her yerden maaş alan liyakatsizlere tanıdığı ayrıcalıklardan vazgeçip ülkesi için mücadele veren kamu emekçilerinin, emeklilerin ve halkımızın sorunları ile ilgilenmeye davet ediyoruz. Aksi halde, sayıları milyonları aşan kamu emekçileri, emeklileri ve bu halk evinde kaynatamadığı tencerenin, pazarda dolduramadığı filenin, çocuğunun cebine koyamadığı harçlığın hesabını sandıkta AKP'ye soracaktır. "

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Tüik Protestosu: 'Kamu Emekçileri Yoksulluğa Mahkum Edildi' - Son Dakika

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