İzmir'de tüm minibüs şoförleri koronavirüs testi yaptıracak - Son Dakika

İzmir'de tüm minibüs şoförleri koronavirüs testi yaptıracak
İzmir'de tüm minibüs şoförleri koronavirüs testi yaptıracak İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz tarafından yapılan açıklamada, kentte hizmet veren yaklaşık 2 bin 234 minibüs şoförünün önümüzdeki haftadan itibaren korona virüs testi yaptıracağı bilgisi edinildi.
İzmir'de tüm minibüs şoförleri koronavirüs testi yaptıracak
İZMİR - İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz tarafından yapılan açıklamada, kentte hizmet veren yaklaşık 2 bin 234 minibüs şoförünün önümüzdeki haftadan itibaren korona virüs testi yaptıracağı bilgisi edinildi.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesindeki korona virüs (Kovid-19) vaka sayısının hızlı bir şekilde artış göstermesinin ardından, kent genelinde bulunan bütün minibüs şoförlerinin önümüzdeki günlerden itibaren korona virüs testi yaptıracağı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, minibüs şoförlerinin korona virüs testi yaptırması yönündeki alınan kararın Küner Mahallesi ile ilişkili olmadığını ifade ederek şunları söyledi, "İzmir'de bin 117 adet minibüs ve yaklaşık 2 bin 234 şoför arkadaşımız bulunmaktadır. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren şoför arkadaşlarımız korona virüs testi yaptıracak. Yapılacak olan bu testler Küner Mahallesi ile alakalı değildir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:36 Kaynak: İHA
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