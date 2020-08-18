İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza - Son Dakika

İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.

İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza, System.String[]

İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51'de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi.

Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.

İzmir Valiliği, Bayraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 01:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza - Son Dakika
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