Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı

29.05.2023 13:06

İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde bir tırın yanması sonucu araçlarıyla tünelde bulunan çok vatandaş dumandan etkilendi. Bölgede trafik bir süreliğine durdurulurken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına, ambulanslar da dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli, ve 1'i polis toplam 17 vatandaşın dumandan etkilendi.

Yangın saat 11.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova'dan Karşıyaka istikametini seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TÜNELDE BULUNAN VATANDAŞLARI EKİPLER ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş polis ekipleri tarafından araçla dışarı çıkartıldı. Çıkan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı

17 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemeye göre dumandan etkilenen 2'si çocuk, 4'ü sağlık personeli, ve 1'i polis toplam 17 vatandaşın hastaneye kaldırıldığı ve vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadıkları öğrenildi. Yangın sebebiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatılırken yangını kontrol altına alma ve dumanları tahliye çalışmaları sürüyor.

Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı
Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı
Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tünele giren tır alev alev yandı! 17 kişi yaralandı - Son Dakika


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