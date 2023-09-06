İzmir'de Tur Şirketi İflas Etti, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de Tur Şirketi İflas Etti, Şüpheli Tutuklandı

Son Güncelleme: 06.09.2023 21:51

İzmir'de bulunan bir tur şirketi, iflas etti ve 173 vatandaşı mağdur etti. İzmir polisi, tur şirketi sahibini yakaladı ve tutuklandı.

Mimarlar dahil 173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı

İZMİR - İzmir'de bulunan bir tur şirketinin, iflas ettiğini duyurarak Denizli Mimarlar Odası üyeleriyle birlikte 173 vatandaşı mağdur etmesi üzerine harekete geçen İzmir polisi, olayla ilgili aranan tur şirketi sahibini yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilde bulunan bir tur şirketinin yurt içi ve yurt dışı tur düzenleme vaadiyle şu ana kadar tespit edilen 173 vatandaşı toplamda 2 milyon TL civarında dolandırdığı, yazılı basında yer alan haberlere göre Denizli Mimarlar Odasına bağlı bir çok mimardan; Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ'ı kapsayan tur karşılığında yüklü miktarlarda para aldığı ve sonrasında kendisine ulaşılamadığı şeklinde haberlere yer verildiği görülmesi üzerine harekete geçti. İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, tur şirketinin sahibi olan E.Y.'nin Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı belirlendi. Şüpheli, 5 Eylül günü tespit edilen adreslere yönelik yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Denizli, İzmir, Polis, Hukuk, Turizm, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İzmir'de Tur Şirketi İflas Etti, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Tur Şirketi İflas Etti, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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