Son Dakika Haberleri: İzmir'de Turizm Buluşması

İzmir'de Turizm Buluşması

1 saat önce

İzmir'de faaliyet gösteren vize danışmanlık, araç filo kiralama ve seyahat acentesi bir firma, misafirlerini düzenlenen bir organizasyonla ağırladı.

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İzmir'de faaliyet gösteren vize danışmanlık, araç filo kiralama ve seyahat acentesi bir firma, misafirlerini düzenlenen bir organizasyonla ağırladı.

Setur yetkili acentesi olan ve Alsancak'ta hizmet veren Pagos Travel, konuklarına 2019 yılında ön plana çıkan cruise ve nehir turlarını, yurt dışı kara turlarını ve yurt içi tatil otellerini tanıttı. Kurucu Selçuk Daştan, organizasyonda bir konuşma yaptı. Daştan, "2019 yılında, var olan firmalarımıza ilave olarak portföyümüze yeni kurumsal firmalar katmaya başladık. Cruise, nehir turlarında ve erken rezervasyon otellerinde yine iddialı olarak devam ediyoruz. 20 yıldır hizmet verdiğimiz vize departmanımızda da bu sene bir yapılanma içine gireceğiz" dedi.

Katılımları için tüm konuklara teşekkür eden Daştan, yurt içi ve yurt dışı turlarında müşterilerine yıllardır kurumsal çözümler sunduklarını dile getirdi. Gecenin sonunda Pagos Travel yetkilileri, misafirlerine özel bir çekiliş düzenleyerek, hediye çeki ve otel konaklamaları hediye etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Ekonomi
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