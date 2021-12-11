İzmir'de turizm çalışanları için Mesleki İşaret Dili Projesi geliştirildi - Son Dakika

İşitme engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katılımını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından desteklenen Turizmde Mesleki İşaret Dili adlı projenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya turizm sektörü temsilcileri, akademisyenler ile işitme engelli bireyler katıldı.

Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, işitme engellilerin istihdamı ve sosyal yaşama katılabilmeleri için projeler yürüttüklerini kaydetti.

Kaya, Türkiye, İngiltere, Almanya ve Portekiz ortaklığında yürütülen Turizmde Mesleki İşaret Dili projesi kapsamında tur rehberleri başta olmak üzere turizm sektöründeki profesyonellerin dil gelişimini destekleyecek çevrim içi bir öğretim programı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projenin, Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini ve Erasmus+ kapsamında hibe desteği aldığını aktaran Kaya, "Turizm sektörü çalışanlarına Türk, İngiliz, Alman ve Portekiz işaret dillerini öğrenebilecekleri bir eğitim yönetim sistemi dahilinde turizm odaklı işaret dili öğretim müfredatı hazırlandı." dedi.

Gökhan Kaya, projenin 24 ay süreceğini, 4 ülkeden 6 kurumun tecrübelerini bir araya getireceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda eğitim programına ilişkin tanıtım gerçekleştirildi.