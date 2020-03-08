İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı

7 saat önce

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

İzmir'de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 121 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, 47 Afganistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacıyı kurtardı.

Yine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Karaburun ilçesi Eğri Liman açıkları ile Dikili ilçesi açıklarına itilen 48 Suriye, 24 Kongo ve 1 Angola uyruklu toplam 73 sığınmacı yardım talebinin ardından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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