İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Aslan Burnu açıklarında, can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 29 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
- Kaynak: AA
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