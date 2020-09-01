İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 40 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:31 - Kaynak: AA
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