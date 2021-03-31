İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında, 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim