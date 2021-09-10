Dikili ve Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Eylül saat 02.45'te Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yine 9 Eylül saat 08.15'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekiplerce görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.