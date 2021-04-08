İzmir'de Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

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