İzmir'de Türk karasularına geri itilen 28 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca motoru sökülerek Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.