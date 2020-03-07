İzmir'de Türk karasularına giren Yunan botu çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Türk karasularına giren Yunan botu çıkarıldı - Son Dakika

İzmir'de Türk karasularına giren Yunan botu çıkarıldı

6 saat önce

İzmir açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı.

İzmir'de Türk karasularına giren Yunan botu çıkarıldı, System.String[]

İzmir açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. O anlar, Türk mürettebat tarafından da anbean kaydedildi.


İzmir'in Dikili İlçesi Bademli Mahallesi açıklarında göçmen botunu Türk karasularına iten Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Türk karasularından çıkarıldı. Yunan botunun Türk karasularından çıkarıldığı anlar, Türk sahil güvenlik botunun içinden kameraya kaydedildi.


Görüntüde, botu kullanan Sahil Güvenlik personelinin, "Yeterli mi komutanım?" diye sorduğu da duyuluyor. - ANKARA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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