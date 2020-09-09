İzmir'de Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı. Operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 4 zanlı da yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan botta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'yi terk etmeye çalışan 4 şüpheli de yakalandı.