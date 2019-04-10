Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlaması

İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlaması

37 dakika önce

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlaması, System.String[]
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yılı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli müdür, amir ve polislerin yanı sıra polis okullarındaki öğrenciler de törende hazır bulundu. Şehit aileleri ile gaziler de teşkilat mensuplarını yalnız bırakmadı.

Törenin ev sahibi olarak alandakilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Aşkın, "Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak, giden Türk polisi, bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecektir. İhtiyaç duyduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan ve manevi varlığınızın desteğini her zaman hisseden bizler, şerefli görevimizi gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan polisler olarak yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:44 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Polis, İzmir, Güncel
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