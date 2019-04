İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yılı İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yılı İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra anıt şeref defterini imzalayan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzur ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz dedi.



İzmir'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevli müdür, amir ve polislerin yanı sıra polis okullarındaki öğrenciler de törende hazır bulundu. Şehit aileleri ile gaziler de Emniyet Teşkilatı mensuplarını yalnız bırakmadı.



ANIT DEFTERİNİ İMZALADI



Törenin ev sahibi olarak alandakilerle yakından ilgilenen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ise anıt şeref defterini imzalayan İzmir Emniyet Müdürü Aşkın, Büyük Atatürk, gücünü yasalardan alan, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıldönümünde huzurunuzdayız. Hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, her zaman büyük Türk milletinin güvencesi olmaya devam edeceğiz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak giden Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecektir. İhtiyaç duyduğu kudreti damarlarındaki asil kandan alan ve manevi varlığınızın desteğini her zaman hisseden bizler, şerefli görevimizi gösterdiğiniz istikamet doğrultusunda, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan polisler olarak yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz dedi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören daha sonra sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

