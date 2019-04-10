Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlaması (2)

İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlaması (2)

1 saat önce

LOKMA VE PİLAV DAĞITILDITürk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Konak Meydanı'ndaki Konak Camisi'nde, Kuran-ı Kerim ve Hatim-i Şerif duası okundu.

İzmir'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yılı Kutlaması (2), System.String[]
LOKMA VE PİLAV DAĞITILDI

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Konak Meydanı'ndaki Konak Camisi'nde, Kuran-ı Kerim ve Hatim-i Şerif duası okundu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katıldığı duanın ardından, meydanda bulunan vatandaşlara lokma ve pilav ikram edildi. Burada vatandaşlar polislerle sohbet etti, onlara sorunlarını anlatıp, neler yapmaları gerektiğine dair bilgi aldı. Vatandaşlar polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:22 Kaynak: DHA
Kuran-ı Kerim, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
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