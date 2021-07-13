İzmir'de Türk ve Suriyeli kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlerle büyüdü

İzmir'de Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti desteğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan "Turna Kadın Kooperatifi", coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerle faaliyet kapsamını genişletti.

Türk ve Suriyeli 20 kadının su ürünleri ve midye işleme eğitiminin ardından kurduğu Turna Kadın Kooperatifi, hem ortak sayısını hem de ürün gamını genişletti.

Bornova ilçesinde atölyeler ve satış alanlarının yer aldığı kooperatif merkezinde düzenlenen açılış töreninde konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 20 kişilik ekiple başlayan serüvenin 37 kişiyle büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Kadın girişimcilerin kooperatifçilikte büyük başarı elde ettiğine işaret eden Özen, "İl müdürlüğümüz her zaman yanlarında olmaya devam edecek. Biz onlara balık tutmayı öğrettik. Bundan sonra kendileri tutabilecek yeteneğe sahipler. İzmir kadın kooperatiflerinin yanı sıra tarımsal kooperatiflerde de Türkiye'ye örnek bir ildir. Her türlü başarıyı Türkiye'nin geneline yayabilecek kooperatiflerimiz var" dedi.

İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersu da 2 yıl önce hibe desteği almadan kurulan kooperatifin 38 kadın kooperatifi arasında en hızlı hareket eden kooperatifler arasında yer aldığını kaydetti.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da elde edilen sonucun gurur verici olduğunu ifade etti.

Selışık, şöyle konuştu:

"Şu anda 25 farklı ürün var. İzmir'in sembolü midye dolmanın yanı sıra coğrafi işaret almış ürünleri de burada satışa sunduk. Üzüm, incir, mandalina reçeli, zeytinyağı başta olmak üzere bütün yerel ürünler burada yer alıyor. Kooperatif demek eşitlikçi bir yaklaşım tarzıyla herkesin karar alma sürecine ortak olarak katıldığı aynı zamanda üretimde de aynı eşitlikte çalıştığı bir ortam demek. Tüm paydaşlarımıza destek olanlara çok teşekkür ediyoruz."