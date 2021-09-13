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SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı - Son Dakika

SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı

13.09.2021 17:36

SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanıMustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA)Bu yıl ilk kademe yarışmaları 30-31 Ağustos'ta Gaziantep'te gerçekleşen Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde final müsabakaları 14-15 Eylül'de İzmir'de gerçekleşecek.

SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)

Bu yıl ilk kademe yarışmaları 30-31 Ağustos'ta Gaziantep'te gerçekleşen Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde final müsabakaları 14-15 Eylül'de İzmir'de gerçekleşecek. Atatürk Stadı'nda 2 gün sürecek Süper Lig finaliyle İzmir, 2014 yılından sonra ilk kez bir atletizm yarışmasına ev sahipliği yapacak. Erkekler ve kadınlarda 8'er takımın mücadele ettiği Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde erkeklerde Enka 149 puanla lider, Fenerbahçe ise 145 puanla ikinci sırada yer alırken, kadınlarda 150 puanla zirvede yer alan Enka'yı, Fenerbahçe 138 puanla takip ediyor.

Yarışmalarla ilgili Atatürk Stadı'nın bitişiğinde yer alan ve şubat ayında kapılarını açan TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Turkcell'le birlikte Türkiye'de örnek gösterilerek bir yüksek performans merkezi inşa ettiklerini belirterek, "Bu tesisi Türk sporunun hizmetine sunduk. Bu tesis bütün spor camiasına hizmet edecek" diye konuştu. TAF Başkanı Çintimar, İzmir'de atletizm pistlerini yenileyerek kenti olimpik merkez haline getireceklerini söyledi.

2024 PARİS'TE HEDEF MADALYA

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Türk atletizminin son yıllarda iyi bir ivme yakaladığını ifade ederek, "Burada 2024 Paris Olimpiyatları'nın yol haritasını belirleyeceğiz. Çok ciddi bir ivme yakaladık ve önemli bir yol kat ettik. Çıtayı daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. 2016 Olimpiyatları katılım, 2020 finale koşabilme içindi. 2024 Olimpiyatları Türk atletizminin olimpiyatta madalya alma olimpiyatı olacaktır. Bundan sonra sporcularımız her olimpiyattan madalyalarla dönecektir. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Türk atletizmini zirveye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

TUĞBA DANIŞMAZ: ÇOK ÖNEMLİ YARIŞLAR

Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada 14.09 metre ile altın madalya kazanan Türkiye rekortmeni milli atlet Tuğba Danışmaz, "Bu iki yarış milli takım yarışları kadar önemli. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben iyiyim, iyi olmaya devam ediyorum. 13 yıldır spor yapıyorum, 12 yıldır Enka ailesindeyim. Bu kulüpte olmak çok onur ve gurur verici" diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını kıl payı kaçırdığını dile getiren Tuğba Danışmaz, "Tokyo'ya 25 sporcu gönderdik. En büyük katılımı sağladık. Gitmeyi çok istiyordum, gidemedim. Çok çalıştım ama olmadı. Bu beni üzdü ama Avrupa Şampiyonası'nda ülkeme altın madalya kazandırdım. Seneye Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda finalde yarışmayı ve ülkemi kürsüde temsil etmeyi düşünüyoruz. Olimpiyat 2020 olmadı ama 2024'te belki kürsüde olurum" yorumu yaptı.

ÖZKAN BALTACI: BÖYLE TESİSLERE ÖZENİRDİK

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemiz adına çekiç atmada yarışan Fenerbahçeli milli sporcu Özkan Baltacı, "Bir İzmirli olarak burada olmak gurur verici. Daha önce burada iki katlı bir kamp eğitim merkezi vardı. Burada büyüdük. Şartlardan dolayı sıkıntılar vardı. Şimdi Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılıyoruz. Oradaki tesislere çok özenirdik. Şimdi daha iyisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. İnanılmaz bir tesis inşa edilmiş. Camiamız için şaheser niteliğinde" dedi.

Sakatlığı nedeniyle olimpiyat öncesi sıkıntı yaşadığını hatırlatan Özkan Baltacı, "Olimpiyata 1 ay kala antrenmanda talihsizlik yaşadım, bir kasığım yırtıldı. Hızlı bir şekilde döndüm, ülkemi düzgün bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Eminim ki 2024 Olimpiyatları daha iyi olacaktır. Daha dikkatli olacağım. Burada kalıyorum. Tesisimizde her şey mevcut. Fizyoterapi, masaj, sauna, psikolojik destek var. Daha iyi hazırlanacağız. Yılmamak, daha çok çalışmak lazım" şeklinde konuştu. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen milli sporcu Türkiye'nin en büyük spor kulübü adına yarıştığını ve şampiyonluk hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ÜNLÜ ATLETLER YARIŞACAK

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2017 Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev, 2016 Olimpiyat Üçüncüsü Yasmani Copello, 2004 Olimpiyat ikincisi Eşref Apak, Tokyo 2020 dördüncüsü Eda Tuğsuz, 2021 Dünya U20 Şampiyonu Berke Akçam, 2021 Dünya U20 İkincisi ve Avrupa Şampiyonu Pınar Akyol gibi milli atletler de yarışacak. Kadınlar ve erkeklerde 20'şer branşta müsabaka gerçekleşecek. İki gün sonunda şampiyon ve ligden düşen takımlar belirlenecek. Son iki takım Spor Toto 1'inci Atletizm Ligi'ne düşecek. Müsabakalar Youtube üzerinden TAF TV'den yayınlanacak.

SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı
SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı - Son Dakika
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