İzmir'de Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları yapılacak
7 saat önce
Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 10 Kasım Pazar günü İzmir'de koşulacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 10 Kasım Pazar günü İzmir'de koşulacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ülkü Park Yarış Pisti'ndeki yarışlarda "maxi", "super" ve "super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride ikişer yarış düzenlenecek.
Volkicar ve drift gösterilerinin de yapılacağı yarışların ilk startının saat 11.30'da verileceği bildirildi.
Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4 Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?