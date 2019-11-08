Son Dakika Haberleri: İzmir'de Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları yapılacak
Son Dakika Spor İzmir'de Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları yapılacak

İzmir'de Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları yapılacak

7 saat önce

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 10 Kasım Pazar günü İzmir'de koşulacak.

İzmir'de Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları yapılacak, System.String[]

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 10 Kasım Pazar günü İzmir'de koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ülkü Park Yarış Pisti'ndeki yarışlarda "maxi", "super" ve "super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride ikişer yarış düzenlenecek.

Volkicar ve drift gösterilerinin de yapılacağı yarışların ilk startının saat 11.30'da verileceği bildirildi.

10 Kasım, Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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