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İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı' - Son Dakika

İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'

17.11.2021 11:46
İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'

İZMİR'de, Türkiye ile Yunanistan arasında iş birliği protokolünün imzalanacağı '9'uncu Türkiye Yunanistan Forumu' ve '4'üncü Turizm Karma Komite Toplantısı' başladı.

İZMİR'de, Türkiye ile Yunanistan arasında iş birliği protokolünün imzalanacağı '9'uncu Türkiye Yunanistan Forumu' ve '4'üncü Turizm Karma Komite Toplantısı' başladı.

'Türkiye-Yunanistan 9'uncu Turizm Forumu' ve '4'üncü Turizm Karma Komisyonu Toplantısı'; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias ve çok sayıda paydaşın katılımıyla İzmir'deki otelde başladı. 2 gün boyunca devam edecek program kapsamında 2 ülke arasında turizm iş birliğini geliştirmenin formülleri tartışılacak ve iş birliği protokolü imzalanacak.


İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'
İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'
İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'
İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı' - Son Dakika
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