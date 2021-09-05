İzmir'de "Türkmen Gecesi" düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen "Türkmen Gecesi"nde Erbil ve Kerkük'ten ses sanatçıları uzun hava ve hoyrat ezgilerinin yer aldığı eserleri seslendirdi.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir restoranda, Haluk Keskin ve Irak asıllı Müştak Ömer öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'deki çeşitli kentlerde yaşayan Türkmenler katıldı.

Erbil'in ünlü ses sanatçılarından Yunus Tütüncü ve Kerküklü Erkan'ın uzun hava ve hoyrat ezgilerini seslendirdiği gecede konuklara çiğ köfte ve yemek ikram edildi.

Alp kıyafetli katılımcıların ilgi gördüğü "Türkmen Gecesi"ne AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ve bazı partililer de katıldı.