İzmir'de Türkmenistanlı 4 kişinin katili sevgilisi için kıskançlık yaptı - Son Dakika
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İzmir'de Türkmenistanlı 4 kişinin katili sevgilisi için kıskançlık yaptı

21.06.2023 13:36

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev ile kıskandığı için katliam yaptığı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Öldürülen kadınların Türkmenistanlı oldukları ve Saparmurat Haliyev'in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi.

KATLİAMLA SONUÇLANAN AŞKIN I

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev ile kıskandığı için katliam yaptığı, 10 yıldır birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova'nın birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Korkunç cinayetlerin ardından, polisin ve komşularının 'Evet bunlar' diyerek teyit ettiği üç Türkmen kadının fotoğrafı ise Özbek kadınlara ait çıktı.

Saparmurat Haliyev'in öldürdüğü Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova'nın, birlikte yaşadığı Gülkamar Hanimova"nın eski eşinden olan kızları olduğu belirtildi. Çiftin 5 yıldır İzmir'de yaşadığı öğrenildi. Haliyev"in inşaatlarda, tavukçuda ve restoranda çalıştığı belirtildi. Gülkamar Hanimova'nın ise çocuk baktığı kaydedildi. Sakin bir yapısı olduğu belirtilen Haliyev'in çevresindekilere sık sık Gülkamar Hanimova'yı çok sevdiğini söylediği öğrenilirken, olaydan 1 hafta önce Hanimova ile bir tartışma yaşadıkları ifade edildi. Katliamdan sonra Basmane semtinde derin dondurucu arayan Haliyev'in, kendisine gösterilen derin dondurucuların kapasitesini az bulması üzerine İkiçeşmelik'teki spot eşya dükkanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, -

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de Türkmenistanlı 4 kişinin katili sevgilisi için kıskançlık yaptı - Son Dakika
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