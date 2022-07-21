Evde yapılan aramada da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 690 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi - Son Dakika

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