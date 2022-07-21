İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi

21.07.2022 16:18
İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eve düzenlenen operasyonda tuvalete atıldığı tespit edilen 167,2 gram uyuşturucu, gider borusu kazılarak ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eve düzenlenen operasyonda tuvalete atıldığı tespit edilen 167,2 gram uyuşturucu, gider borusu kazılarak ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki eve uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

"Kapıyı açın" çağrısının ardından üst üste sifon sesi duyulması üzerine şüphelenen polis, zanlılar Ş.Y, C.N.K. ve İ.G'yi gözaltına aldıktan sonra evde detaylı arama yaptı.

Evin gider borusunda inceleme gerçekleştiren polis, gider borusunu kazarak poşetler içinde tuvalete atılmış 167,2 gram esrarı ele geçirdi.

Evde yapılan aramada da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 690 liraya el konuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tuvalete atılan uyuşturucu gider borusu kazılarak ele geçirildi - Son Dakika
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