İzmir'de "Üç Fidan" Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de "Üç Fidan" Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu

07.05.2022 00:15

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesinin 50’nci yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 68 kuşağı ile İzmirli gençleri bir araya getirdi. Toplantıda Attilâ İlhan’ın “Mahur” adlı şiirini okuyarak "üç fidanı" anan Başkan Tunç Soyer, “Üç fidan şimdi üç çınar oldu” dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesinin 50'nci yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 68 kuşağı ile İzmirli gençleri bir araya getirdi. Toplantıda Attila İlhan'ın "Mahur" adlı şiirini okuyarak "üç fidanı" anan Başkan Tunç Soyer, "Üç fidan şimdi üç çınar oldu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Mayıs 1972'de idam edilen "Üç Fidan" Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yaşamdan koparılışının 50'inci yıldönümünde "68'liler buluşması" düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinlikte, Türkiye siyasi tarihine "68 kuşağı" olarak damga vuran isimlerle gençler bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki toplantıya CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile aralarında gazeteci, yazar, şairlerin de olduğu 68 kuşağı temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı.

Toplantı öncesi 68'liler, Başkan Soyer'in başlattığı "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyası için kütüphanelerinden seçtikleri birbirinden değerli 100'e yakın eseri bağışladı. Kitapları büyük bir sevinçle karşılayan Soyer, daha sonra Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına açılan sergiyi gezdi.

"O RUH ÖLMEDİ"

Söyleşide Başkan Soyer, üç fidanın idamının ardından Attila İlhan'ın Karşıyaka'dan İzmir'e geçerken yazdığı "Mahur" isimli şiiri okudu. Soyer, "Aylardır beklediğimiz bir buluşmaydı bu. Sizleri birbirinizle ve genç arkadaşlarımızla buluşturmak istiyorduk. Bence hala güzel çocuklarsınız. Yaşınız ne olursa olsun, yüreğinizin ne olduğunu biliyoruz. Neler yüklendiğinizi, neler sırtlandığınızı biliyoruz. Hiç yaşlanmayacak yürekler taşıdığınızı biliyoruz. İyi ki varsınız, üç fidanın ölümünün ardından bu yana 50 yıl oldu. Aslında üç fidan belki de şimdi üç çınar oldu. Gençlerin sizden öğreneceği çok şey var.  Çünkü bu hız çağında hafızalar kayboluyor. Halbuki o hafızalara çok ihtiyacımız var. Sizleri neden düşman bellediklerine, sizlere ne acılar çektirdiklerine, sizlerin bunlarla nasıl mücadele ettiğinizi bilmeye ihtiyacımız var. Bizim için kutup yıldızısınız. Bizim için ışık kaynağısınız. Onlar, alev olup yandılar ama ışıklarını bıraktılar. O ışık bize yol gösteriyor. Denizler Türkiye devriminin ruhunu taşır. O ruh ölmedi" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan yazar Oktay Kaynak ise, "Bugün tekrar yaşayarak gördük ki 68'lilerin buluşması son derece anlamlı. Bu proje başkanımın projesidir. Ben 12 sene önce kendisiyle tanıştım. Kendisi öngörülü bir bilim yanlısı. Seferihisar'da peş peşe 6 kere antropoloji sempozyumu düzenledi. Kendisi benim şiir kitabımla 68'li olduğunu öğrendi ve bu projeyi hazırladı. Bu buluşmanın bir mottosu var. Biz son 68'li kalıncaya kadar 6 Mayıslarda buluşacağız. Umarız bizden sonra da devam eder" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar söz alarak tüm dünyada esen 68 rüzgarını anlattı. Duygu dolu anların yaşandığı söyleşide geleceğe umut olacak mesajlar verildi. Buluşmada gençler, 68 kuşağının temsilcilerine düne, bugüne ve yarına dair sorular sordu.

İzmir'de Üç Fidan Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu
İzmir'de Üç Fidan Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu
İzmir'de Üç Fidan Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu
İzmir'de Üç Fidan Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu

YORUMLAR
500
Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız' Btp Genel Başkanı Hüseyin Baş: 'Deniz Gezmiş'ler, Yusuf Aslan'lar ve Hüseyin İnan'lar Her Zaman Var Olacaktır, Varız' Üç Fidan, Güzelbahçe'de Anıldı Üç Fidan, Güzelbahçe'de Anıldı

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Mahur, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Üç Fidan' Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 00:25:25. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de "Üç Fidan" Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement