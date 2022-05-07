İzmir'de "Üç Fidan" Anması... Soyer: Üç Fidan Şimdi Üç Çınar Oldu - Son Dakika

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesinin 50'nci yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 68 kuşağı ile İzmirli gençleri bir araya getirdi. Toplantıda Attila İlhan'ın "Mahur" adlı şiirini okuyarak "üç fidanı" anan Başkan Tunç Soyer, "Üç fidan şimdi üç çınar oldu" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 Mayıs 1972'de idam edilen "Üç Fidan" Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yaşamdan koparılışının 50'inci yıldönümünde "68'liler buluşması" düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki etkinlikte, Türkiye siyasi tarihine "68 kuşağı" olarak damga vuran isimlerle gençler bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki toplantıya CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Parti Meclisi üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile aralarında gazeteci, yazar, şairlerin de olduğu 68 kuşağı temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı.

Toplantı öncesi 68'liler, Başkan Soyer'in başlattığı "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyası için kütüphanelerinden seçtikleri birbirinden değerli 100'e yakın eseri bağışladı. Kitapları büyük bir sevinçle karşılayan Soyer, daha sonra Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anısına açılan sergiyi gezdi.

"O RUH ÖLMEDİ"

Söyleşide Başkan Soyer, üç fidanın idamının ardından Attila İlhan'ın Karşıyaka'dan İzmir'e geçerken yazdığı "Mahur" isimli şiiri okudu. Soyer, "Aylardır beklediğimiz bir buluşmaydı bu. Sizleri birbirinizle ve genç arkadaşlarımızla buluşturmak istiyorduk. Bence hala güzel çocuklarsınız. Yaşınız ne olursa olsun, yüreğinizin ne olduğunu biliyoruz. Neler yüklendiğinizi, neler sırtlandığınızı biliyoruz. Hiç yaşlanmayacak yürekler taşıdığınızı biliyoruz. İyi ki varsınız, üç fidanın ölümünün ardından bu yana 50 yıl oldu. Aslında üç fidan belki de şimdi üç çınar oldu. Gençlerin sizden öğreneceği çok şey var. Çünkü bu hız çağında hafızalar kayboluyor. Halbuki o hafızalara çok ihtiyacımız var. Sizleri neden düşman bellediklerine, sizlere ne acılar çektirdiklerine, sizlerin bunlarla nasıl mücadele ettiğinizi bilmeye ihtiyacımız var. Bizim için kutup yıldızısınız. Bizim için ışık kaynağısınız. Onlar, alev olup yandılar ama ışıklarını bıraktılar. O ışık bize yol gösteriyor. Denizler Türkiye devriminin ruhunu taşır. O ruh ölmedi" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan yazar Oktay Kaynak ise, "Bugün tekrar yaşayarak gördük ki 68'lilerin buluşması son derece anlamlı. Bu proje başkanımın projesidir. Ben 12 sene önce kendisiyle tanıştım. Kendisi öngörülü bir bilim yanlısı. Seferihisar'da peş peşe 6 kere antropoloji sempozyumu düzenledi. Kendisi benim şiir kitabımla 68'li olduğunu öğrendi ve bu projeyi hazırladı. Bu buluşmanın bir mottosu var. Biz son 68'li kalıncaya kadar 6 Mayıslarda buluşacağız. Umarız bizden sonra da devam eder" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar söz alarak tüm dünyada esen 68 rüzgarını anlattı. Duygu dolu anların yaşandığı söyleşide geleceğe umut olacak mesajlar verildi. Buluşmada gençler, 68 kuşağının temsilcilerine düne, bugüne ve yarına dair sorular sordu.