Son Dakika Haberleri: İzmir'de üç ilçede uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de üç ilçede uyuşturucu operasyonu

25 dakika önce

İzmir'in Ödemiş, Kiraz ve Tire ilçesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 566 kök Hint keneviri ile 666 gram esrar ele geçirildi.

İzmir'de üç ilçede uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Ödemiş, Kiraz ve Tire ilçesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 566 kök Hint keneviri ile 666 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 35 kök Hint keneviri, 230 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu. M.D. gözaltına alındı.


Ekipler, Tire'nin Çobanköy Mahallesi'nde ise 531 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. ve A.K., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Kiraz ilçesinde de ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.G. ile oğlu M.G'nin evinde 436 gram esrar buldu. Gözaltına alınan baba ve oğlunun işlemleri devam ediyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de saldırıya uğrayan oyuncu Şevket Çoruh'un darp edildiği yeni görüntüler ortaya çıktı
Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 22:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de üç ilçede uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]