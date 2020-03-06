İzmir'de üç mahalle muhtarı, şehit askerler için mevlit okuttu - Son Dakika
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İzmir'de üç mahalle muhtarı, şehit askerler için mevlit okuttu

6 saat önce

İzmir'de üç mahalle muhtarı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

İzmir'de üç mahalle muhtarı, şehit askerler için mevlit okuttu, System.String[]

İzmir'de üç mahalle muhtarı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit programı düzenledi.

Konak ilçesi Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Murat Türkay ve Saygı Mahallesi Muhtarı Fatma Öztürk'ün katkısıyla düzenlenen mevlit programı, Toros'taki pazar yerinde yapıldı.

Mevlitin ardından şehit, gaziler ve görev başındaki güvenlik güçleri için dua edildi.

Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, yaptığı açıklamada, şehit haberlerine çok üzüldüklerini belirterek, "Şehitler için ne yapabiliriz diye düşünürken ilk olarak mevlit okutmaya karar verdik. Sürekli istişare halinde olduğumuz 3 mahalle muhtarı bir araya gelip mevlit okuttuk. Mahallelerimizdeki vatandaşlar da bize destek verdiler. Biz her zaman şehit ve gazilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Suriye, İdlib, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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