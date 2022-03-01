İzmir'de uçangöz kural ihalelerine göz açtırmadı - Son Dakika
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İzmir'de uçangöz kural ihalelerine göz açtırmadı

01.03.2022 22:32
İzmir'de uçangöz kural ihalelerine göz açtırmadı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince uçangöz destekli (dron) gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 44 sürücüye toplam 33 bin 254 lira ceza kesildi.

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince uçangöz destekli (dron) gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 44 sürücüye toplam 33 bin 254 lira ceza kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile sürücülerin trafik kurallarına uyması, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölümleri ve ağır yaralanmaları önlemek amacıyla Buca ilçesi Doğuş Caddesi'nde uçangöz destekli (dron) uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, 20 sürücüye "seyir halinde cep telefonu kullanmak", 13 sürücüye "emniyet kemeri takmamak", 11 sürücüye ise yaptıkları kural ihlallerinden dolayı toplamda 33 bin 254 lira ceza kesildi. - İZMİR

İzmir'de uçangöz kural ihalelerine göz açtırmadı

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de uçangöz kural ihalelerine göz açtırmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de uçangöz kural ihalelerine göz açtırmadı - Son Dakika
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