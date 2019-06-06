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İzmir'de ücretsiz vapur yoğunluğu

1 saat önce

İzmir'de ücretsiz vapur yoğunluğuİzmir'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarında en çok ilgiyi vapurlar gördü.

İzmir'de ücretsiz vapur yoğunluğu
İzmir'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarında en çok ilgiyi vapurlar gördü. Bayram tatilinde çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarındavakit geçirmeyi tercih eden aileler vapurları tercih edince, iskelelerde yoğunluk yaşandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra, şehir içi ulaşım sağlayan vapurlar da ücretsiz oldu. Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçirmeyi tercih eden aileler de düzenli vapur yolcularına eklenince, iskelelerde yoğunluklar yaşandı. Güvenlik görevlileri kalabalığa, izdiham oluşmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti. Çok sayıda yolcu, gelen ilk vapura binemeyip bir sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da bir başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.
İzmir'de ücretsiz vapur yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:43 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel
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