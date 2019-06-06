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İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu

52 dakika önce

İZMİR'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olan toplu taşıma araçlarından en çok vapur kullanıldı.

İzmir'de, 'ücretsiz vapur' yoğunluğu, System.String[]
İZMİR'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz olan toplu taşıma araçlarından en çok vapur kullanıldı. Bayram tatilinde çocuklarıyla deniz kenarlarında vakit geçiren aileler, vapurları tercih edince iskelelerde yoğunluk oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra şehir içi ulaşımın sağlandığı vapurlar da ücretsiz oldu. Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçiren aileler, düzenli vapur yolcularına eklenince iskelelerde yoğunluk oldu. Güvenlik görevlileri, kalabalığa, izdiham olmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti. Çok sayıda yolcu, ilk vapura binemeyip, sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.
 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:20 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel
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