İzmir'de uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yaşar Özçelik (63) yönetimindeki 35 M 5826 plakalı otomobil, Güme Köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaşar Özçelik'in cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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