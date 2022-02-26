İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ - Son Dakika
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İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ

26.02.2022 15:15

İZMİR'de yaşayan Ukraynalılar, verdikleri destek sözleri tutmadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerine ve ABD'ye tepki gösterip, Rusya'nın ülkelerine yaptığı saldırılara bir an önce son verilmesini istedi.

İZMİR'de yaşayan Ukraynalılar, verdikleri destek sözleri tutmadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerine ve ABD'ye tepki gösterip, Rusya'nın ülkelerine yaptığı saldırılara bir an önce son verilmesini istedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata tepkiler devam ediyor. İzmir Ukraynalılar Derneği'nin girişimleriyle Gündoğdu Meydanı'nda toplanan yaklaşık 40 kadar Ukraynalılar, savaşın bir an önce bitirilmesi çağrısında bulunurken, sözlerini tutmadıkları gerekçesiyle ABD ve Avrupa ülkelerine de tepki gösterdi. Ellerinde döviz ve pankartlarla meydana gelen Ukraynalılar, sık sık savaş aleyhine sloganlar atarken, bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Basın açıklaması yapan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Rusya'nın başlattığı bu zalim savaş artık insani ve askeri suç seviyesini aştı. Dün hastaneler ve anaokulları vuruldu. Kiev'e saldırılar devam ediyor. Siviller ölüyor. Dünyanın bunu durdurması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Ukrayna'ya verdiğiniz sözler ve garantiler nerede? Belli ki Avrupa'ya Rus askerleri girmeden Avrupalılar ne olup bittiğini anlamayacak. 2'nci Dünya Savaşı'nda faşizmi destekleyen ülkeler, Rusya'nın SWIFT'ten çıkmasına karşı çıkarak Rus faşizmini destekliyorlar. Masun Ukrayna halkının kaderi sizlerin elinde. Rusya'ya en ağır yaptırımlar uygulanmalı ve NATO, Ukrayna hava sahasını korumalı. Ukrayna her türlü ayakta kalacak ve bağımsızlığını koruyacaktır" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Nina Leonita, 'Ablam, yeğenlerim ve ebeveynlerim Kharkiv'de yaşıyor. Onlarla ara sıra irtibat kurabiliyoruz. Kharkiv çok kötü durumda. Sürekli bombalanıyor ve evler yanıyor. Tam 6 saat ablamdan haber bekledim. Gece hiç uyuyamıyoruz. Akrabalarımızı ve tanıdıklarımızı düşünüyoruz. Onlar da korkudan uyuyamıyorlar. Biz savaş istemiyoruz. Rusya'da da savaş istenmiyor. Bu savaş politik savaştır. Ne olursa olsun ama savaş dursun" ifadelerini kullandı.

Savaşın bir an önce durdurma çağrısında bulunan İnna Marinyet de "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna'ya yardım etmesini istiyoruz. Başta NATO ve ABD olmak üzere herkes Ukrayna'ya yardım sözü vermişti. 21'inci yüzyılda böyle bir faşizm olmaz. Suçsuz insanlar ölüyor. Lütfen savaşı durdurun" diye konuştu.

Kalabalık, açıklamaların ardından olaysız dağıldı.

İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ
İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİRLİ UKRAYNALILAR'DAN ABD VE AVRUPA'YA TEPKİ - Son Dakika


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