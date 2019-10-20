Son Dakika Haberleri: İzmir'de ulaşım muhtarlara ücretsiz olacak
Son Dakika Güncel İzmir'de ulaşım muhtarlara ücretsiz olacak

İzmir'de ulaşım muhtarlara ücretsiz olacak

38 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını bildirdi.

İzmir'de ulaşım muhtarlara ücretsiz olacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 1 Kasım'dan itibaren toplu ulaşımın muhtarlar için ücretsiz olacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Fuar İzmir'de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yemekte, muhtarlarla bir araya geldi. Soyer, 1 Kasım'dan itibaren İzmir'deki toplu ulaşım araçlarının muhtarlara ücretsiz olacağını açıkladı.

Muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası ve yerelde halkla devletin tümü arasında ilişki kuran en önemli konumda olduklarını söyleyen Soyer, "Mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirlememiz, yapacağımız çalışmalarımızın yaşam bulması ve halka doğru hizmet sunabilmemiz için bizim en önemli yoldaşlarımız sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeynep Taylan konuşmasında, "Biz Türkiye'deki en büyük aileyiz. 187 yıllık bir geçmişimiz vardı ancak bir günümüz yoktu. Sayın muhtarlarımız günümüz kutlu olsun. Başkanım, bizi davet ettiğiniz ve bu imkanı sağladınız için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Baykal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, 1 Kasım'dan itibaren ücretsiz biniş kartlarını kullanacak muhtarlardan 2'si, kartlarını Belediye Başkanı Soyer'den aldı.

Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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