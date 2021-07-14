İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla ulaşıma yüzde 50 indirim - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Konak Meydanında düzenlenecek programa katılacak vatandaşlar için ulaşımda indirim yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş, İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş'ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT'larda geçerli olacak. İndirim, Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak."